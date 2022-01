Mathieu van der Poel chiude l’inverno del ciclocross: “Troppo dolore alla schiena”. Rinuncia ai Mondiali da campione (Di mercoledì 5 gennaio 2022) Mathieu van der Poel ha ufficialmente comunicato che la sua stagione di ciclocross finisce con largo anticipo. L’olandese non monterà più in sella durante l’inverno e ha già annunciato che non parteciperà ai Mondiali, in programma il 29 gennaio a Fayetteville (USA). Il campione del Mondo non difenderà la maglia iridata conquistata lo scorso anno e non potrà andare a caccia del quinto sigillo arcobaleno della sua carriera: dopo i trionfi del 2015, 2019, 2020, 2021 (considerando soltanto quelli a livello elite, andrebbero poi aggiunti i due juniores nel 2012 e 2013) e dopo dieci partecipazioni consecutive alla kermesse, il quasi 27enne (spegnerà le candeline il prossimo 19 gennaio) è costretto ad alzare bandiera bianca. A questo punto il grande favorito per i ... Leggi su oasport (Di mercoledì 5 gennaio 2022)van derha ufficialmente comunicato che la sua stagione difinisce con largo anticipo. L’olandese non monterà più in sella durantee ha già annunciato che non parteciperà ai, in programma il 29 gennaio a Fayetteville (USA). Ildel Mondo non difenderà la maglia iridata conquistata lo scorso anno e non potrà andare a caccia del quinto sigillo arcobaleno della sua carriera: dopo i trionfi del 2015, 2019, 2020, 2021 (considerando soltanto quelli a livello elite, andrebbero poi aggiunti i due juniores nel 2012 e 2013) e dopo dieci partecipazioni consecutivekermesse, il quasi 27enne (spegnerà le candeline il prossimo 19 gennaio) è costretto ad alzare bandiera bianca. A questo punto il grande favorito per i ...

