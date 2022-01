Mascherine Ffp2 a 75 centesimi, c’è l’accordo Struttura Commissario-farmacie (Di mercoledì 5 gennaio 2022) ROMA – Mascherine Ffp2 a 75 centesimi, c’è l’accordo. La Struttura del Commissario per l’emergenza Covid-19, d’intesa con il Ministero della Salute e sentito l’Ordine dei Farmacisti, ha raggiunto infatti un’intesa con FederFarma, AssoFarm e farmacieUnite circa la vendita delle Mascherine Ffp2 a prezzo calmierato presso le farmacie aderenti. Il prezzo concordato è pari a L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:: Gualtieri annuncia: “Obbligo di mascherina nelle zone affollate di Roma” Obbligo di Mascherine all’aperto nel Lazio Si valutano la mascherina all’aperto e il tampone ai vaccinati Di Maio invita a mettere ... Leggi su webmagazine24 (Di mercoledì 5 gennaio 2022) ROMA –a 75, c’è. Ladelper l’emergenza Covid-19, d’intesa con il Ministero della Salute e sentito l’Ordine dei Farmacisti, ha raggiunto infatti un’intesa con FederFarma, AssoFarm eUnite circa la vendita dellea prezzo calmierato presso leaderenti. Il prezzo concordato è pari a L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:: Gualtieri annuncia: “Obbligo di mascherina nelle zone affollate di Roma” Obbligo diall’aperto nel Lazio Si valutano la mascherina all’aperto e il tampone ai vaccinati Di Maio invita a mettere ...

