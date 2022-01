“Mary Tata perfetta” sbarca al Teatro?Delle Arti (Di mercoledì 5 gennaio 2022) di Monica De Santis Domenica 9 gennaio alle ore 11 e poi in replica alle ore 17 e alle ore 19,15, al Teatro Delle Arti di?Salerno, la Compagnia dell’Arte, diretta da Antonello?Ronga presenta lo spettacolo per grandi e piccini dal titolo “Mary Super Tata”, personaggio dalle mille sfaccettature, divertente, irriverente, “smemorata”, assolutamente sopra le righe e che si discosta dalla figura compunta e professionale universalmente conosciuta grazie al celebre romanzo di Pamela London Triver. Grazie al gioco del teatro, Mary salverà piccini, ma soprattutto quelli che si è soliti definire “grandi”, facendo loro schiudere gli occhi sulla vera realtà, quella che hanno dimenticato, quella che hanno vissuto essi stessi da bambini, quella che ci aiuta a vivere meglio. Consiglia Leggi su cronachesalerno (Di mercoledì 5 gennaio 2022) di Monica De Santis Domenica 9 gennaio alle ore 11 e poi in replica alle ore 17 e alle ore 19,15, al Teatro Delledi?Salerno, la Compagnia dell’Arte, diretta da Antonello?Ronga presenta lo spettacolo per grandi e piccini dal titolo “Super”, personaggio dalle mille sfaccettature, divertente, irriverente, “smemorata”, assolutamente sopra le righe e che si discosta dalla figura compunta e professionale universalmente conosciuta grazie al celebre romanzo di Pamela London Triver. Grazie al gioco del teatro,salverà piccini, ma soprattutto quelli che si è soliti definire “grandi”, facendo loro schiudere gli occhi sulla vera realtà, quella che hanno dimenticato, quella che hanno vissuto essi stessi da bambini, quella che ci aiuta a vivere meglio. Consiglia

