Marvel: i film hanno realizzato il 30% del totale al botteghino USA nel 2021 (Di mercoledì 5 gennaio 2022) Nel 2021 i Marvel hanno fatto la parte del leone al botteghino americano assicurandosi il 30% degli incassi con cinque titoli, nel 2022 faranno il bis? Non è un segreto che i film Marvel incassino molto. Secondo calcoli recenti, le pellicole dei Marvel Studios avrebbero totalizzati il 30% dell'incasso totale del botteghino americano nel 2021. In concomitanza con la crisi sanitaria ed economica più grave della storia recente, la Marvel ha dominato gli incassi in un modo che non ha mai fatto prima, il che può essere letto come un segno sia positivo che negativo a seconda di come lo si guardi. Secondo The Wrap, i film Marvel usciti nel 2021 rappresentano ... Leggi su movieplayer (Di mercoledì 5 gennaio 2022) Nelfatto la parte del leone alamericano assicurandosi il 30% degli incassi con cinque titoli, nel 2022 faranno il bis? Non è un segreto che iincassino molto. Secondo calcoli recenti, le pellicole deiStudios avrebbero totalizzati il 30% dell'incassodelamericano nel. In concomitanza con la crisi sanitaria ed economica più grave della storia recente, laha dominato gli incassi in un modo che non ha mai fatto prima, il che può essere letto come un segno sia positivo che negativo a seconda di come lo si guardi. Secondo The Wrap, iusciti nelrappresentano ...

Advertising

FAVORITECR1M3 : Mi sono innamorata dei film della Marvel - cinemaniaco_fb : ?????????????? Marvel: i film hanno realizzato il 30% del totale al botteghino USA nel 2021 - perostobene : Se non si guarda un film Marvel con me non lo voglio ?? - marvelcinemaita : Marvel Studios: il produttore dei film sugli X-Men ritiene Feige ‘il più grande produttore della storia’ - idgf_am : proponimi di guardare insieme un film marvel e sono tua -