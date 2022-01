Maria Elena Boschi, il gesto di Berruti che smentisce la crisi (Di mercoledì 5 gennaio 2022) Dopo le voci di una possibile crisi, tra Maria Elena Boschi e Giulio Berruti sembra essere tornato il sereno. O almeno è quanto sembra osservando “i movimenti social” della coppia. L’attore ha infatti commentato una foto che Maria Elena Boschi ha pubblicato sul suo account Instagram. Lo scatto ritraeva un primo piano della donna, a metà viso, che risaltava i suoi stupendi occhi azzurri, mentre nell’altra metà si vede un panorama mozzafiato e innevato. Berruti ha prontamente commentato la foto della fidanzata, commentando con un cuore e allontanando in questo modo le voci di una possibile crisi. Era stato infatti il sito Dagospia, a segnalare alcuni dettagli che avrebbero potuto far pensare a un raffreddamento tra ... Leggi su dilei (Di mercoledì 5 gennaio 2022) Dopo le voci di una possibile, trae Giuliosembra essere tornato il sereno. O almeno è quanto sembra osservando “i movimenti social” della coppia. L’attore ha infatti commentato una foto cheha pubblicato sul suo account Instagram. Lo scatto ritraeva un primo piano della donna, a metà viso, che risaltava i suoi stupendi occhi azzurri, mentre nell’altra metà si vede un panorama mozzafiato e innevato.ha prontamente commentato la foto della fidanzata, commentando con un cuore e allontanando in questo modo le voci di una possibile. Era stato infatti il sito Dagospia, a segnalare alcuni dettagli che avrebbero potuto far pensare a un raffreddamento tra ...

Advertising

meb : L'Italia un anno fa era ferma, ora corre grazie al governo #Draghi. Per questo siamo soddisfatti e anche se non con… - ItaliaViva : Legge di #bilancio , la dichiarazione di voto di @meb - dolcechiara3 : RT @fattisentirex: Maria dicci tutta la verità su Elena e Luca #amici21 - pergliamicigiu_ : maria non intendevo cosi CAZZO #AMICI21 #elena #lda - anna_maria_alt : RT @tapiocafuscani: l'inedito di Elena -