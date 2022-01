Marcell Jacobs l’accusa choc dell’ex compagna tuo figlio ha 7 anni e ha bisogno del padre (Di mercoledì 5 gennaio 2022) Marcell Jacobs la sua ex compagna fa una dura accusa: “Corri da tuo figlio Jeremy e paga gli alimenti!” Per la prima volta parla la precedente compagna del campione olimpico. Sognavano un futuro insieme poi le loro strade si sono divise ma è rimasto l’amore per il piccolo Jeremy. Per la prima volta parla al Leggi su people24.myblog (Di mercoledì 5 gennaio 2022)la sua exfa una dura accusa: “Corri da tuoJeremy e paga gli alimenti!” Per la prima volta parla la precedentedel campione olimpico. Sognavano un futuro insieme poi le loro strade si sono divise ma è rimasto l’amore per il piccolo Jeremy. Per la prima volta parla al

Advertising

zazoomblog : Marcell Jacobs la ex Erika Szabo: “A suo figlio neanche una telefonata per il compleanno e non paga gli alimenti” -… - FQMagazineit : Marcell Jacobs, la ex Erika Szabo: “A suo figlio neanche una telefonata per il compleanno e non paga gli alimenti” - zazoomblog : Marcell Jacobs e il figlio dimenticato. La ex: In aeroporto al ritorno da Tokyo... - #Marcell #Jacobs #figlio… - giuseppeMI1998 : Marcell Jacobs, la sua ex: “Corri da tuo figlio Jeremy e... paga gli alimenti!” - infoitsport : L’ex di Marcell Jacobs lo attacca duramente: “Non paga gli alimenti” -