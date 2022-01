Marcell Jacobs, la ex Erika Szabo: “A suo figlio neanche una telefonata per il compleanno e non paga gli alimenti” (Di mercoledì 5 gennaio 2022) “Jeremy ha sette anni e patisce l’assenza di suo padre”. A parlare è Renata Erika Szabo e il padre in questione è Marcell Jacobs, medaglia d’oro olimpica nei 100 metri e nella staffetta 4×100, l’uomo che ha fatto sognare l’Italia la scorsa estate alle Olimpiadi di Tokyo e che resta un eroe anche per il figlio Jeremy, 7 anni, avuto dalla ex compagna. La quale adesso, in una lunga intervista al settimanale Chi – la prima mai concessa alla stampa – denuncia come il super campione sia in realtà assente dalla vita del figlio. “Jeremy ha compiuto 7 anni lo scorso 14 dicembre”, racconta Renata a Chi, “ma non abbiamo ricevuto la telefonata del papà. Poteva mandare un vocale o un messaggio scritto perché Jeremy è capace di leggere. Invece, niente. Solo a Natale abbiamo ricevuto ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 5 gennaio 2022) “Jeremy ha sette anni e patisce l’assenza di suo padre”. A parlare è Renatae il padre in questione è, medaglia d’oro olimpica nei 100 metri e nella staffetta 4×100, l’uomo che ha fatto sognare l’Italia la scorsa estate alle Olimpiadi di Tokyo e che resta un eroe anche per ilJeremy, 7 anni, avuto dalla ex compagna. La quale adesso, in una lunga intervista al settimanale Chi – la prima mai concessa alla stampa – denuncia come il super campione sia in realtà assente dalla vita del. “Jeremy ha compiuto 7 anni lo scorso 14 dicembre”, racconta Renata a Chi, “ma non abbiamo ricevuto ladel papà. Poteva mandare un vocale o un messaggio scritto perché Jeremy è capace di leggere. Invece, niente. Solo a Natale abbiamo ricevuto ...

Advertising

FQMagazineit : Marcell Jacobs, la ex Erika Szabo: “A suo figlio neanche una telefonata per il compleanno e non paga gli alimenti” - zazoomblog : Marcell Jacobs e il figlio dimenticato. La ex: In aeroporto al ritorno da Tokyo... - #Marcell #Jacobs #figlio… - giuseppeMI1998 : Marcell Jacobs, la sua ex: “Corri da tuo figlio Jeremy e... paga gli alimenti!” - infoitsport : L’ex di Marcell Jacobs lo attacca duramente: “Non paga gli alimenti” - infoitsport : Marcell Jacobs, la ex Erika Szabo: «Ha abbandonato suo figlio e non paga gli alimenti» -