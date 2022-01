“Manuel Bortuzzo lascia la casa” GF Vip | l’annuncio choc del giovane e la conferma del papà

Leggi su caffeinamagazine

(Di mercoledì 5 gennaio 2022) Brutta notizia per tutti i fan di. Ilinfatti uscirà dalladel GF Vip.è senza dubbio uno dei favoriti alla vittoria finale, tuttavia ilè costretto ad abbandonare il reality per motivi di salute. Franco, il, spiega: “è dimagrito 6, 7 chili”. Il padre dirassicura che non dovrà pagare nessuna penale, nonostante abbandoni il programma prematuramente. “Nel suo caso è evidente che ci siano motivi di salute – spiega Francoè dimagrito troppo”. Lo stesso ragazzo, la notizia ai suoi compagni di avventura, l’aveva già data poco prima di Capodanno: “Io lascio, me ne vado. Perché pensavate che sarei ...