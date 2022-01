Manuel Bortuzzo lascia il Grande Fratello e non paga penali | il padre rivela il motivo

Leggi su thesocialpost

(Di mercoledì 5 gennaio 2022)lascerà la Casa prima della finale del GF Vip e non pagherà alcuna penale per l’uscita anticipata. Ilnon sarebbe legato a screzi all’interno della Casa, né a questioni lavorative esterne al reality che lo costringerebbero ad occuparsi di altro. Sarebbe infatti undi salute a costringerlo a tornare alla sua vita quotidiana.: quando andrà via e perchéandrà probabilmente via dalla casa delVip il 14 o il 17 gennaio, come lo stesso nuotatore aveva anticipato ai compagni di reality qualche giorno fa. Era stato il concorrente, nei giorni poco dopo Natale, a dire ad alcuni compagni di reality: “Io lascio, me ne vado. Perché pensavate che ...