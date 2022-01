Manovra, tutti gli incentivi per rinnovare case e giardini. Dal Superbonus alle detrazioni per abbattere le barriere architettoniche (Di mercoledì 5 gennaio 2022) Nessun tetto Isee per il Superbonus 110% per le villette. A patto di aver completato il 30% dei lavori entro giugno per beneficiare della proroga fino alla fine di quest’anno. Scendono i vantaggi fiscali ma solo a partire dal 2024, quando l’aliquota di detrazione passerà dal 110 al 70 per cento. Arrivano intanto incentivi per abbattere le barriere architettoniche e per i filtri dell’acqua. Inoltre il bonus mobili resta entro il tetto di 10mila euro, ma dovrà comunque essere collegato ad una ristrutturazione più ampia dell’appartamento. Infine vengono rifinanziati anche il bonus tv e decoder, bonus casa, ecobonus, sismabonus, bonus giardini e facciate, sia pure con qualche ritocco e talvolta solo per dodici mesi. Sono le novità ufficiali della Manovra 2022 sul fronte ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 5 gennaio 2022) Nessun tetto Isee per il110% per le villette. A patto di aver completato il 30% dei lavori entro giugno per beneficiare della proroga fino alla fine di quest’anno. Scendono i vantaggi fiscali ma solo a partire dal 2024, quando l’aliquota di detrazione passerà dal 110 al 70 per cento. Arrivano intantoperlee per i filtri dell’acqua. Inoltre il bonus mobili resta entro il tetto di 10mila euro, ma dovrà comunque essere collegato ad una ristrutturazione più ampia dell’appartamento. Infine vengono rifinanziati anche il bonus tv e decoder, bonus casa, ecobonus, sismabonus, bonuse facciate, sia pure con qualche ritocco e talvolta solo per dodici mesi. Sono le novità ufficiali della2022 sul fronte ...

Advertising

SalvoBarbaro : RT @PossibileIt: Perché la #salutementale è importante tanto quanto quella fisica. Perché non è una vergogna, la vergogna è negarla. Ed è… - ilailailade : RT @PossibileIt: Perché la #salutementale è importante tanto quanto quella fisica. Perché non è una vergogna, la vergogna è negarla. Ed è… - ebuonincontro : RT @PossibileIt: Perché la #salutementale è importante tanto quanto quella fisica. Perché non è una vergogna, la vergogna è negarla. Ed è… - OttatiFabrizio : RT @PossibileIt: Perché la #salutementale è importante tanto quanto quella fisica. Perché non è una vergogna, la vergogna è negarla. Ed è… - phr23 : RT @PossibileIt: Perché la #salutementale è importante tanto quanto quella fisica. Perché non è una vergogna, la vergogna è negarla. Ed è… -