Maldive: 35 italiani bloccati dal Covid. Anche due fiorentini. Vacanza da incubo (Di giovedì 6 gennaio 2022) Un gruppo di circa 35 italiani è bloccato da diversi giorni dal Covid alle Maldive, nel resort Nakai sull'isola di Alimathà, nell'atollo di Vaavu. Al momento di rientrare in Italia, come previsto dalla normativa locale e secondo le regole dei cosiddetti corridoi turistici, i viaggiatori sono stati sottoposti a un test antigenico, dopo il quale 12 di loro sono risultati positivi. bloccati Anche due ragazzi fiorentini, Matteo Filibeck e Sofia Tonola L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di giovedì 6 gennaio 2022) Un gruppo di circa 35è bloccato da diversi giorni dalalle, nel resort Nakai sull'isola di Alimathà, nell'atollo di Vaavu. Al momento di rientrare in Italia, come previsto dalla normativa locale e secondo le regole dei cosiddetti corridoi turistici, i viaggiatori sono stati sottoposti a un test antigenico, dopo il quale 12 di loro sono risultati positivi.due ragazzi, Matteo Filibeck e Sofia Tonola L'articolo proviene da Firenze Post.

Covid, gruppo di italiani bloccato alle Maldive. In quarantena a Malé anche due fiorentini Firenze, 5 gennasio 2022 - Un gruppo di circa 35 italiani, è bloccato da diversi giorni dal Covid alle Maldive , nel resort Nakai sull'isola di Alimathà, nell'atollo di Vaavu. Al momento di rientrare in Italia, come previsto dalla normativa locale ...

Bucato il corridoio sicuro : turisti italiani col Covid Abbandonati da tutti Oltre il danno la beffa per la coppia che ha scoperto che "ci sono 35 italiani positivi alle Maldive, di cui 34 alloggiano nel resort adibito ai casi Covid, tranne noi due! Ci ...

Un gruppo di 35 italiani (positivi) bloccati alle Maldive

Prendono il Covid alle Maldive, 35 italiani bloccati nel resort (da sogno) Un gruppo di circa 35 italiani è bloccato per Covid alle Maldive, nel resort Nakai sull'isola di Alimathà, nell'atollo di Vaavu. I nostri connazionali, dopo una vacanza paradisiaca, si sono sottoposti ...

