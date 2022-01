“Ma quale santa”. Bomba su Miriana Trevisan, i fatti arrivano da fuori il GF Vip. Parla l’ex fidanzato (Di mercoledì 5 gennaio 2022) Continua a tenere banco la vicenda legata a Miriana Trevisan. Durante l’ultima puntata in diretta del ‘GF Vip’, è emerso un racconto negativo nei suoi confronti fatto da Giacomo Urtis, il quale si è confidato con Soleil Sorge. Ha infatti rivelato che lei si sarebbe fatta comprare scarpe costose da un suo amico e si approfitterebbe dunque di diversi uomini. Dopo l’appuntamento in diretta, l’ex marito Pago ha preannunciato la possibilità di adire le vie legali per salvaguardare Miriana e il loro figlio. Ma non è ancora finita qui, infatti alcune ore fa è intervenuta una persona che la conosce molto bene e per Miriana Trevisan potrebbero essere in arrivo ulteriori problemi. Tra l’altro, la vippona è rimasta molto male e si è arrabbiata ... Leggi su caffeinamagazine (Di mercoledì 5 gennaio 2022) Continua a tenere banco la vicenda legata a. Durante l’ultima puntata in diretta del ‘GF Vip’, è emerso un racconto negativo nei suoi confronti fatto da Giacomo Urtis, ilsi è confidato con Soleil Sorge. Ha inrivelato che lei si sarebbe fatta comprare scarpe costose da un suo amico e si approfitterebbe dunque di diversi uomini. Dopo l’appuntamento in diretta,marito Pago ha preannunciato la possibilità di adire le vie legali per salvaguardaree il loro figlio. Ma non è ancora finita qui, inalcune ore fa è intervenuta una persona che la conosce molto bene e perpotrebbero essere in arrivo ulteriori problemi. Tra l’altro, la vippona è rimasta molto male e si è arrabbiata ...

