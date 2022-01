“Ma che signorina”. Laura Pausini, ecco la figlia Paola oggi: età, foto (Di mercoledì 5 gennaio 2022) Altro che le pesanti accuse di Alda D’Eusanio al GF Vip 5, per le quali chiese ripetutamente scusa per fortuna, la coppia formata da Laura Pausini e Paolo Carta è una delle più felici e ammirate non solo in Italia ma nel mondo. Il loro è una grandissimo amore nato grazie alla musica nel 2005. Lui è considerato uno dei migliori chitarristi e autori italiani degli ultimi trent’anni. Insieme hanno dato vita a una famiglia con la nascita della loro figlia Paola. La piccola Paola ha ben tre fratelli maggiori, Jader (1995), Jacopo (1996) e Joseph (2000), nati dal precedente matrimonio di Paolo Carta con Rebecca Galli. Laura Pausini ha sempre messo in chiaro di aver “preso Paolo coi suoi figli, mai pensato di sostituirmi alla mamma”, come spiegato a Io Donna. Ora infatti, ... Leggi su tuttivip (Di mercoledì 5 gennaio 2022) Altro che le pesanti accuse di Alda D’Eusanio al GF Vip 5, per le quali chiese ripetutamente scusa per fortuna, la coppia formata dae Paolo Carta è una delle più felici e ammirate non solo in Italia ma nel mondo. Il loro è una grandissimo amore nato grazie alla musica nel 2005. Lui è considerato uno dei migliori chitarristi e autori italiani degli ultimi trent’anni. Insieme hanno dato vita a una famiglia con la nascita della loro. La piccolaha ben tre fratelli maggiori, Jader (1995), Jacopo (1996) e Joseph (2000), nati dal precedente matrimonio di Paolo Carta con Rebecca Galli.ha sempre messo in chiaro di aver “preso Paolo coi suoi figli, mai pensato di sostituirmi alla mamma”, come spiegato a Io Donna. Ora infatti, ...

