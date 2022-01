L’ultimo miracolo dei Migliori. Sparita la Carta della Cultura di Conte. Del bonus contro la povertà educativa non c’è più traccia. Bloccato dalla burocrazia al ministero di Franceschini (Di mercoledì 5 gennaio 2022) Un tesoretto di 18 milioni di euro, destinato al sostegno della lettura, è chiuso in un cassetto. Incagliato tra il ministero della Cultura e gli uffici di PagoPa, nonostante sia stato emanato anche il decreto attuativo. La vicenda della Carta della Cultura è l’emblema della burocrazia che blocca uno stanziamento rivolto alle fasce sociali più deboli. Ma di cosa si parla? La card ammonta a un valore di 100 euro, con cui cittadini appartenenti a nuclei familiari economicamente svantaggiati, quelli con Isee sotto la soglia di 15mila euro all’anno, possono acquistare libri, sia in formato Cartaceo che digitale. Un servizio teoricamente disponibile anche sull’applicazione Io, già impiegata per il ... Leggi su lanotiziagiornale (Di mercoledì 5 gennaio 2022) Un tesoretto di 18 milioni di euro, destinato al sostegnolettura, è chiuso in un cassetto. Incagliato tra ile gli uffici di PagoPa, nonostante sia stato emanato anche il decreto attuativo. La vicendaè l’emblemache blocca uno stanziamento rivolto alle fasce sociali più deboli. Ma di cosa si parla? La card ammonta a un valore di 100 euro, con cui cittadini appartenenti a nuclei familiari economicamente svantaggiati, quelli con Isee sotto la soglia di 15mila euro all’anno, possono acquistare libri, sia in formatoceo che digitale. Un servizio teoricamente disponibile anche sull’applicazione Io, già impiegata per il ...

