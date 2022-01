Lukaku si scusa coi tifosi dopo le parole sull’Inter: “Sono legato al Chelsea, riconquisterò la vostra fiducia” (Di mercoledì 5 gennaio 2022) dopo le parole d’amore per l’Inter a Sky Sport, l’attaccante belga del Chelsea, Romelu Lukaku – tornato in gruppo dopo l’esclusione contro il Liverpool – parla pubblicamente ai tifosi e si scusa per quanto accaduto: “Mi dispiace per il turbamento che vi ho causato, conoscete il legame che ho con questo club fin dall’adolescenza, capisco perfettamente il vostro dispiacere. Ovviamente dipende da me riconquistare la vostra fiducia e farò di tutto per mostrare il mio impegno nell’allenamento e nelle partite”. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 5 gennaio 2022)led’amore per l’Inter a Sky Sport, l’attaccante belga del, Romelu– tornato in gruppol’esclusione contro il Liverpool – parla pubblicamente aie siper quanto accaduto: “Mi dispiace per il turbamento che vi ho causato, conoscete il legame che ho con questo club fin dall’adolescenza, capisco perfettamente il vostro dispiacere. Ovviamente dipende da me riconquistare lae farò di tutto per mostrare il mio impegno nell’allenamento e nelle partite”. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

AlfredoPedulla : #Lukaku chiede scusa con un video sul sito del #Chelsea. Andiamo in ricreazione, tirate fuori le merendine, tra poc… - FBiasin : #Lukaku è l’opposto di Fonzie: ha chiesto scusa a due tifoserie in meno di una settimana. - SkySport : Venerdì 31 dicembre alle 13.30, alle 17, alle 19.30 e sabato 1 gennaio alle 12.30 e alle 21 su Sky Sport 24 l'inter… - ilfattovideo : Lukaku si scusa coi tifosi dopo le parole sull’Inter: “Sono legato al Chelsea, riconquisterò la vostra fiducia” - Youking_3 : che sfigato Lukaku, ha chiesto scusa per aver chiesto scusa ahahahah -