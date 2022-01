L’Ue non vuole essere fossile

Leggi su linkiesta

(Di mercoledì 5 gennaio 2022) L’Unione europea scommette sull’idrogeno per rendere il continente pulito e libero da emissioni di gas serra entro il 2050. Per perseguire questo obiettivo, la Commissione ha messo a punto una strategia sul medio e lungo periodo. Questo piano si chiama “Hydrogen strategy for a climate-neutral Europe” ed è stato presentato l’8 luglio 2020. Per il futuro, l’Europa punta a utilizzare l’idrogeno come materia prima, come carburante pulito per treni, bus, tir e aerei e come vettore energetico nell’industria pesante. L’idrogeno potrà infatti sostituire i combustibili fossili in processi industriali intensivi, per esempio nei settori dell’acciaio e dell’industria chimica, abbattendo le emissioni di CO2. Attualmente la presenza di idrogeno nel mix energetico si attesta al 2 per cento. Quello in circolazione deriva ancora per la maggior parte da combustibili fossili come il gas e il carbone, che ...