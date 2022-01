Love is in the air, anticipazioni 6 gennaio: Serkan è stato ingannato! (Di mercoledì 5 gennaio 2022) anticipazioni Love is in the Air prossima puntata giovedì 6 gennaio. Serkan ha firmato il documento, non sa di essere stato ingannato da lei. Serkan BolatUn compleanno speciale per la piccola Kiraz. La bambina ha lasciato tutti all’improvviso per correre vicino al mare e lanciare un palloncino. Questo palloncino ha con sé un messaggio speciale che dovrà arrivare in cielo fino tra le stelle. Il destinatario è il suo papà, che crede sia impegnato in una missione spaziale da astronauta. Al mattino, infatti, sua mamma Eda le ha detto che l’unico motivo per cui il suo papà non c’è è che non sa che proprio oggi è il suo compleanno. Se riuscirà a farglielo sapere con un palloncino, allora il suo papà tornerà e finalmente potranno stare insieme. Siamo anche su Telegram: ... Leggi su vesuvius (Di mercoledì 5 gennaio 2022)is in the Air prossima puntata giovedì 6ha firmato il documento, non sa di essereingannato da lei.BolatUn compleanno speciale per la piccola Kiraz. La bambina ha lasciato tutti all’improvviso per correre vicino al mare e lanciare un palloncino. Questo palloncino ha con sé un messaggio speciale che dovrà arrivare in cielo fino tra le stelle. Il destinatario è il suo papà, che crede sia impegnato in una missione spaziale da astronauta. Al mattino, infatti, sua mamma Eda le ha detto che l’unico motivo per cui il suo papà non c’è è che non sa che proprio oggi è il suo compleanno. Se riuscirà a farglielo sapere con un palloncino, allora il suo papà tornerà e finalmente potranno stare insieme. Siamo anche su Telegram: ...

