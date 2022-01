Louis Garrel | Ecco perché con Laetitia Casta ho rischiato il divorzio

(Di mercoledì 5 gennaio 2022) La coppia più bella del cinema francese.(38 anni) e(43), rispettivamente regista/protagonista maschile e protagonista femminile di ‘La crociata’, nei cinema dal 5 gennaio. Sono sposati dal giugno 2017. Foto Getty Dice: «quando ero adolescente, il mio unico scopo era evitare che i miei sapessero quello che facevo. Mi piacevano le cose pericolose e più rischiavo più mi divertivo. Mi mettevo i pattini a rotelle e mi attaccavo alle auto in corsa per le strade di Parigi. Ora che sono padre, credo di essere stato un folle totale». La crociata, il nuovo film della coppia: il trailer ufficiale, 38 anni, è attore e regista. Un’icona del cinema francese. Al ...

alicepesce : @garrel_louis salve, sono un'aspirante attrice e lei è uno degli attori e registi che ammiro di più...mi chiedevo,… - duelsit : In missione per salvare il Pianeta: #LaCrociata di Louis Garrel è una favola narrata dai bambini che fa riflettere… - cineblogit : La Crociata: trailer italiano e tutte le anticipazioni sulla commedia di Louis Garrel - Ash71Pietro : La Crociata: trailer italiano e tutte le anticipazioni sulla commedia di Louis Garrel - Think_movies : “La crociata”: il Trailer Ufficiale Italiano del film di Louis Garrel al cinema dal 5 gennaio… -

Ultime Notizie dalla rete : Louis Garrel

sempre più ironico, disincantato eppure convincente in tutto quello che fa.è regista e protagonista, insieme alla moglie Laetitia Casta , di una commedia dai toni leggeri, La crociata , in sala dal 5 gennaio 2022 per Movies Inspired , che affronta un tema molto ...Pierre Schoeller, cantore della politica francese. Il regista francese dirige Adèle Haenel, Olivier Gourmet,in One Nation, One King. Dal 6 gennaio su Biennale Cinema Channel. GUARDA IL FILM SU BIENNALE CINEMA ...Intervista con Louis Garrel, regista e protagonista insieme alla moglie Laetitia Casta della commedia sui ragazzi e la loro Crociata, in uscita il 5 gennaio, una storia sull'ambiente e il rispetto del ...Tutto quello che c'è da sapere su "la Crociata", la commedia con Louis Garrel e Laetitia Casta al cinema dal 5 gennaio con Movies Inspired.