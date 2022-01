Lotteria Italia 2022, dove vedere l'estrazione in diretta tv e streaming: orario, canale, premi (Di mercoledì 5 gennaio 2022) L'elenco dei biglietti estratti sarà reso noto anche sulla Gazzetta Ufficiale. Per la riscossione del premio è necessario presentare il proprio tagliando integro e in originale presso gli Sportelli ... Leggi su blitzquotidiano (Di mercoledì 5 gennaio 2022) L'elenco dei biglietti estratti sarà reso noto anche sulla Gazzetta Ufficiale. Per la riscossione delo è necessario presentare il proprio tagliando integro e in originale presso gli Sportelli ...

Advertising

d_f_lycas : RT @AlessandraZadro: Una volta il 5 gennaio eravamo in gioiosa 'trepidazione' per l'estrazione dei biglietti della Lotteria Italia. Un'era… - GiocoNews_it : #LotteriaItalia: 6,4 milioni di biglietti venduti, +40% rispetto al 2020 - AlessandraZadro : Una volta il 5 gennaio eravamo in gioiosa 'trepidazione' per l'estrazione dei biglietti della Lotteria Italia. Un'era fa. - ilmetropolitan : ???? #Lotteria #Italia. #ADM: Domani l’#estrazione dei biglietti vincenti -