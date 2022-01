Lotteria Italia 2022 | diretta tv estrazione finale 6 gennaio | premi | orario e dove seguire i risultati in tempo reale

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di mercoledì 5 gennaio 2022). Continua a crescere esponenzialmente la febbrile attesa per. I, quando ci sarà lae come funziona l’online, tutto in questo articolo che vi guiderà passo passo verso uno degli eventi più attesi dell’anno. Ricordiamo, poi, che ogni biglietto acquistato consente di partecipare all’giornaliera deiprevisti dal Lotto che potrà essere seguita comodamente durante la trasmissione Soliti Ignoti della Rai. Leggi anche: Oroscopo, i segni fortunati nel gioco: ecco chi sbancherà secondo gli astrologi tra Lotto, Gratta e Vinci eCome partecipare a...