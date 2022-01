Lombardia, nuovo record positivi: quasi uno su quattro dei tamponi effettuati (Di mercoledì 5 gennaio 2022) tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline color I nuovi dati sui tamponi effettuati in Lombardia rivelano la positività al Covid 19 di quasi un tampone ogni 4 effettuati. Nelle specifico, i positivi registrati oggi sono 51.587 a fronte di 214.700 tamponi effettuati, pari al 24,02% Si registra però una lieve flessione dei ricoveri in terapia intensiva, che sono attualmente 226 (-8 rispetto tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerptL'articolo proviene da Il Notiziario. Leggi su ilnotiziario (Di mercoledì 5 gennaio 2022) tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline color I nuovi dati suiinrivelano latà al Covid 19 diun tampone ogni 4. Nelle specifico, iregistrati oggi sono 51.587 a fronte di 214.700, pari al 24,02% Si registra però una lieve flessione dei ricoveri in terapia intensiva, che sono attualmente 226 (-8 rispetto tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerptL'articolo proviene da Il Notiziario.

