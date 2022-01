Lo zio di Saman Abbas non si è opposto all'estradizione in Italia (Di mercoledì 5 gennaio 2022) AGI - Danish Hasnain, lo zio di Saman Abbas la ragazza pachistana di 18 anni scomparsa nel Reggiano da fine aprile, non si è opposto all'estradizione dalla Francia in Italia. È quanto si apprende da fonti investigative. L'uomo, che oggi è stato sentito dai giudici francesi, era stato arrestato lo scorso 22 settembre a Parigi ed è ritenuto dalla Procura di Reggio Emilia l'esecutore materiale del presunto omicidio della ragazza che, secondo l'ipotesi dei pm, è stata uccisa per aver detto no ad un matrimonio combinato in patria. Sempre per omicidio sono indagati i genitori di Saman (latitanti in Pakistan) e due cugini (uno in carcere e l'altro ancora in fuga). Ora inquirenti ed investigatori attendono dalle autorità francesi di conoscere i tempi dell'estradizione di Hasnain . Leggi su agi (Di mercoledì 5 gennaio 2022) AGI - Danish Hasnain, lo zio dila ragazza pachistana di 18 anni scomparsa nel Reggiano da fine aprile, non si èall'dalla Francia in Italia. È quanto si apprende da fonti investigative. L'uomo, che oggi è stato sentito dai giudici francesi, era stato arrestato lo scorso 22 settembre a Parigi ed è ritenuto dalla Procura di Reggio Emilia l'esecutore materiale del presunto omicidio della ragazza che, secondo l'ipotesi dei pm, è stata uccisa per aver detto no ad un matrimonio combinato in patria. Sempre per omicidio sono indagati i genitori di(latitanti in Pakistan) e due cugini (uno in carcere e l'altro ancora in fuga). Ora inquirenti ed investigatori attendono dalle autorità francesi di conoscere i tempi dell'di Hasnain .

Advertising

SkyTG24 : Francia, lo zio di Saman Abbas: 'Consegnatemi all'Italia' - MarekNapoli : RT @chilhavistorai3: Saman: Lo zio Danish Hasnain rinuncia ad opporsi all'estradizione dalla Francia. 'Preferisco tornare in Italia e spieg… - sulsitodisimone : Lo zio di Saman Abbas non si è opposto all'estradizione in Italia - ParliamoDiNews : lo zio di saman abbas, danish hasnain, ha rinunciato a opporsi all`estradizione dalla francia - Cronache #saman… - Italia_Notizie : Saman Abbas, lo zio accetta di essere estradato in Italia. È considerato dai pm di Reggio Emilia l’esecutore materi… -