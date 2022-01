Lo sport è 'malato' ma 'A casa tutti bene'. Tra Covid, falsi miti, ipocrisie e il marchese del grillo 'No... vak' (Di mercoledì 5 gennaio 2022) Ma basta con questa farsa della famiglia perfetta: ci siamo odiati tutta la vita, ma non lo vedi come siamo ridotti? Non c'è nessuno felice qui ". In questo sfogo è racchiuso tutto il significato ... Leggi su gazzettadelsud (Di mercoledì 5 gennaio 2022) Ma basta con questa farsa della famiglia perfetta: ci siamo odiati tutta la vita, ma non lo vedi come siamo ridotti? Non c'è nessuno felice qui ". In questo sfogo è racchiuso tutto il significato ...

Advertising

Corriere : L’allenatore Pavan dona il midollo al figlio di 6 anni malato di leucemia - GianniM60992859 : @QuelloKeSbrocca Se è malato come fa a praticare uno sport da professionista? Soldi caro amico. Esultate per milionario - polpetine : @enzocasamento Il vaccino: impedisce il contagio? impedisce di contagiare il prossimo? Djokovic: è malato? infetta… - CasarottiGiusi : @RaiSport vi scrivo per chiedervi se considerate RAI SPORT un servizio pubblico. Se la risposta fosse affermativa… - Carla12450515 : Modena. Simone Pavan dona il midollo al figlio malato di leucemia. -