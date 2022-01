Lo spin-off di Yellowstone 6666 ha trovato il suo protagonista nel finale della stagione 4? (Di mercoledì 5 gennaio 2022) Del secondo spin-off di Yellowstone 6666 si sa ancora molto poco, ma perlomeno la nuova serie sembra aver trovato uno dei suoi personaggi principali, se non addirittura il protagonista. E a svelarlo è stato il finale della quarta stagione del neowestern di Paramount. Attenzione spoiler! Lo spin-off di Yellowstone 6666 sembra destinato ad avere almeno un personaggio in comune con la serie madre, come anticipato dall’episodio 4×10 appena trasmesso negli Stati Uniti e in arrivo in Italia su Sky Atlantic l’11 gennaio. Si tratta di Jimmy, come ampiamente pronosticato da una parte dei seguaci di Yellowstone: nel finale della quarta ... Leggi su optimagazine (Di mercoledì 5 gennaio 2022) Del secondo-off disi sa ancora molto poco, ma perlomeno la nuova serie sembra averuno dei suoi personaggi principali, se non addirittura il. E a svelarlo è stato ilquartadel neowestern di Paramount. Attenzione spoiler! Lo-off disembra destinato ad avere almeno un personaggio in comune con la serie madre, come anticipato dall’episodio 4×10 appena trasmesso negli Stati Uniti e in arrivo in Italia su Sky Atlantic l’11 gennaio. Si tratta di Jimmy, come ampiamente pronosticato da una parte dei seguaci di: nelquarta ...

