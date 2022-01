Liverpool, troppi contagi da Covid: chiuso il centro sportivo (Di mercoledì 5 gennaio 2022) Il Liverpool ha deciso di chiudere il centro sportivo della squadra dopo l’aumento di casi Covid Il Covid colpisce il Liverpool. Dopo le positività di tre calciatori e di Klopp e del suo vice Lijnders, il club ha deciso di chiudere il centro sportivo AXA Training Center. Come da protocollo verrà sanificato e poi i Reds potranno tornare ad allenarsi. Ma non solo. Il Liverpool potrebbe anche chiedere il rinvio della partita di Coppa di Lega contro l’Arsenal. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 5 gennaio 2022) Ilha deciso di chiudere ildella squadra dopo l’aumento di casiIlcolpisce il. Dopo le positività di tre calciatori e di Klopp e del suo vice Lijnders, il club ha deciso di chiudere ilAXA Training Center. Come da protocollo verrà sanificato e poi i Reds potranno tornare ad allenarsi. Ma non solo. Ilpotrebbe anche chiedere il rinvio della partita di Coppa di Lega contro l’Arsenal. L'articolo proviene da Calcio News 24.

