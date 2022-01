Liverpool, contagi in aumento: chiuso il centro sportivo (Di mercoledì 5 gennaio 2022) Liverpool (Inghilterra) - " Il Liverpool Football Club può confermare che le strutture di allenamento della prima squadra presso l'AXA Training Center sono state temporaneamente interrotte a causa di ... Leggi su corrieredellosport (Di mercoledì 5 gennaio 2022)(Inghilterra) - " IlFootball Club può confermare che le strutture di allenamento della prima squadra presso l'AXA Training Center sono state temporaneamente interrotte a causa di ...

Advertising

sportli26181512 : #Liverpool, contagi in aumento: chiuso il centro sportivo: Il comunicato sul sito ufficiale dei Reds. Il motivo è l… - CalcioPillole : Continua l'aumento dei contagi in casa #Liverpool: dopo Jurgen #Klopp, anche Pep #Lijnders, suo secondo, è risultat… - Fedeshi_ : RT @rossonero_ross1: In Premier almeno 18 partite rinviate Il Liverpool si è visto annullare la sessione di allenamento per i contagi In I… - rossonero_ross1 : In Premier almeno 18 partite rinviate Il Liverpool si è visto annullare la sessione di allenamento per i contagi I… - salva_savior : @LucioMM1 @marcoz984 Oggi ho visto le partite di Premier League. Stadi pienissimi, gente accalcata:… -