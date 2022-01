LIVE – Venezia-Napoli 69-68, Serie A1 2021/2022 basket RISULTATO IN DIRETTA (Di mercoledì 5 gennaio 2022) La DIRETTA testuale di Umana Reyer Venezia-GeVi Napoli basket, valida come recupero della tredicesima giornata della Serie A1 2021/2022 di basket. Si può finalmente giocare l’incontro tra i lagunari e i partenopei, rinviata causa Covid e inizialmente prevista per il 26 dicembre. Gli uomini di coach De Raffaele, dopo che sembrava aver ritrovato continuità di risultati nel mese di novembre, è ripiombata in un periodo negativo e viene da tre sconfitte consecutive in campionato. Il Napoli, da canto suo, ha perso l’ultima contro Trento, interrompendo così una striscia di cinque vittorie di fila. Scontro tra la dodicesima in classifica e la quinta, chi avrà la meglio dopo quasi due settimane di inattività? La palla a due è fissata per le ore ... Leggi su sportface (Di mercoledì 5 gennaio 2022) Latestuale di Umana Reyer-GeVi, valida come recupero della tredicesima giornata dellaA1di. Si può finalmente giocare l’incontro tra i lagunari e i partenopei, rinviata causa Covid e inizialmente prevista per il 26 dicembre. Gli uomini di coach De Raffaele, dopo che sembrava aver ritrovato continuità di risultati nel mese di novembre, è ripiombata in un periodo negativo e viene da tre sconfitte consecutive in campionato. Il, da canto suo, ha perso l’ultima contro Trento, interrompendo così una striscia di cinque vittorie di fila. Scontro tra la dodicesima in classifica e la quinta, chi avrà la meglio dopo quasi due settimane di inattività? La palla a due è fissata per le ore ...

