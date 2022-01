LIVE Sinner-Safiullin, Italia-Russia ATP Cup 2022 in DIRETTA: tutto pronto sulla Ken Rosewall Arena! (Di giovedì 6 gennaio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI BERRETTINI-MEDVEDEV 0.00 Si toglie la tuta Jannik Sinner con gli incitamenti dei compagni di squadra: è pronto a sfidare la Russia che ci ha battuto l’anno scorso in finale. 23.58 E’ la volta del bellissimo inno russo. 23.57 IL CANTO DEGLI ItaliaNI, L’INNO DI MAMELI RISUONA A SYDNEY!! 23.56 Ingresso anche della Russia di Medvedev. 23.55 BOATO DEL PUBBLICO PERCHE’ ENTRA IN CAMPO L’Italia!! 23.54 L’Australia è già eliminata dal girone: agli aussie non basterebbe neanche una vittoria 3-0 contro la Francia, perché verrebbero estromessi per la differenza di match vinti. 23.52 I due giocatori non si sono mai affrontati ufficialmente, frequentando tutt’ora tornei di ... Leggi su oasport (Di giovedì 6 gennaio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADI BERRETTINI-MEDVEDEV 0.00 Si toglie la tuta Jannikcon gli incitamenti dei compagni di squadra: èa sfidare lache ci ha battuto l’anno scorso in finale. 23.58 E’ la volta del bellissimo inno russo. 23.57 IL CANTO DEGLINI, L’INNO DI MAMELI RISUONA A SYDNEY!! 23.56 Ingresso anche delladi Medvedev. 23.55 BOATO DEL PUBBLICO PERCHE’ ENTRA IN CAMPO L’!! 23.54 L’Australia è già eliminata dal girone: agli aussie non basterebbe neanche una vittoria 3-0 contro la Francia, perché verrebbero estromessi per la differenza di match vinti. 23.52 I due giocatori non si sono mai affrontati ufficialmente, frequentando tutt’ora tornei di ...

