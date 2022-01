LIVE Sinner-Safiullin, Italia-Russia ATP Cup 2022 in DIRETTA: si comincia a mezzanotte (Di mercoledì 5 gennaio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Il ranking di Jannik Sinner – Il programma di Sinner-Safiullin – L’Italia si qualifica in semifinale se… Buonanotte amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE della sfida tra Jannik Sinner e Roman Safiullin, primo match del confronto tra Russia e Italia, ultima giornata del Gruppo B. Gli azzurri sono padroni del proprio destino: basterà battere la Russia con qualsiasi risultato per volare alle semifinali della competizione. Non sarà semplice, malgrado la Russia non possa contare su Andrey Rublev e Aslan Karatsev, ma solo su tre giocatori: Daniil Medvedev, Roman Safiullin e Evgeny ... Leggi su oasport (Di mercoledì 5 gennaio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAIl ranking di Jannik– Il programma di– L’si qualifica in semifinale se… Buonanotte amici di OA Sport e benvenuti alladella sfida tra Jannike Roman, primo match del confronto tra, ultima giornata del Gruppo B. Gli azzurri sono padroni del proprio destino: basterà battere lacon qualsiasi risultato per volare alle semifinali della competizione. Non sarà semplice, malgrado lanon possa contare su Andrey Rublev e Aslan Karatsev, ma solo su tre giocatori: Daniil Medvedev, Romane Evgeny ...

