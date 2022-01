LIVE Sci alpino, Slalom Zagabria 2022 in DIRETTA: partenza rinviata alle 15.45, neve pessima (Di mercoledì 5 gennaio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE I PETTORALI DI partenza DELLO Slalom MASCHILE DI Zagabria 15.00 Subito una notizia: la partenza è stata rinviata alle 15.45. Le condizioni della neve, come ieri nella gara femminile, sono pessime. Gli organizzatori l’hanno salata dopo la ricognizione. In più c’è anche la nebbia… 14.58 Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE dello Slalom di Zagabria, valido per la Coppa del Mondo di sci alpino. LA CRONACA DELLO Slalom FEMMINILE LA DIRETTA LIVE DELLO Slalom FEMMINILE Buon pomeriggio e benvenuti amici e amiche di OA Sport alla ... Leggi su oasport (Di mercoledì 5 gennaio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAI PETTORALI DIDELLOMASCHILE DI15.00 Subito una notizia: laè stata15.45. Le condizioni della, come ieri nella gara femminile, sono pessime. Gli organizzatori l’hanno salata dopo la ricognizione. In più c’è anche la nebbia… 14.58 Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alladellodi, valido per la Coppa del Mondo di sci. LA CRONACA DELLOFEMMINILE LADELLOFEMMINILE Buon pomeriggio e benvenuti amici e amiche di OA Sport alla ...

