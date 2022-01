LIVE Olimpia Milano-Virtus Bologna, Serie A basket in DIRETTA: si comincia (Di mercoledì 5 gennaio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 2-0 Grant apre le marcature con una realizzazione da dentro l’area. 16.00 SI comincia, BUON DIVERTIMENTO! 15.59 ECCO I QUINTETTI INIZIALI: Olimpia Milano: Melli, Grant, Rodriguez, Hines, Bentil; Virtus Bologna: Pajola, Alibegovic, Sampson, Weems, Teodosic. 15.58 La tensione cresce sempre di più. Le due squadre stanno ultimando il riscaldamento. CI SIAMO QUASI! 15.56 È il momento dell’Inno di Mameli al Mediolanum Forum. 15.55 Nei precedenti totali tra questi due club i lombardi sono avanti per 108-74, ma negli scontri diretti più recenti hanno sempre vinto le V Nere. La Virtus Bologna ha infatti monopolizzato gli ultimi match contro Milano e, tra la finale scudetto 2021 e l’atto ... Leggi su oasport (Di mercoledì 5 gennaio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA2-0 Grant apre le marcature con una realizzazione da dentro l’area. 16.00 SI, BUON DIVERTIMENTO! 15.59 ECCO I QUINTETTI INIZIALI:: Melli, Grant, Rodriguez, Hines, Bentil;: Pajola, Alibegovic, Sampson, Weems, Teodosic. 15.58 La tensione cresce sempre di più. Le due squadre stanno ultimando il riscaldamento. CI SIAMO QUASI! 15.56 È il momento dell’Inno di Mameli al Mediolanum Forum. 15.55 Nei precedenti totali tra questi due club i lombardi sono avanti per 108-74, ma negli scontri diretti più recenti hanno sempre vinto le V Nere. Laha infatti monopolizzato gli ultimi match controe, tra la finale scudetto 2021 e l’atto ...

