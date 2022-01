LIVE Olimpia Milano-Virtus Bologna 95-95, Serie A basket in DIRETTA: partita pazzesca, si deciderà tutto all’overtime (Di mercoledì 5 gennaio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 95-98 TRIPLA DI WEEMS! La Virtus torna in vantaggio: non succedeva dal secondo quarto. INIZIO SUPPLEMENTARE! FINISCE QUARTO QUARTO! 95-95 HALL SBAGLIA IL TIRO SULLA SIRENA. SI VA AL SUPPLEMENTARE! 95-95 BELINELLIIIIIIIII! PAZZESCOOOOOOOO! Tripla clamorosa dell’azzurro a 5” dalla fine. Finale di gara davvero incredibile! 95-92 ASSURDOOOO! 0/2 per Grant. La Virtus può trovare il pareggio. Quinto fallo di Teodosic che è costretto ad uscire dal campo. 2 liberi per Grant. 95-92 Canestro di Belinelli dopo un assist meraviglioso di Teodosic. ATTENZIONE ORA! 95-90 1/2 per Hall. La Virtus esaurisce il bonus. 2 tiri liberi per Hall. 94-90 PENETRAZIONE VINCENTE DI TEODOSIC! 20” sul cronometro. 94-88 3/3 per l’azzurro. 45” alla conclusione. Tre liberi per Belinelli dopo il ... Leggi su oasport (Di mercoledì 5 gennaio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA95-98 TRIPLA DI WEEMS! Latorna in vantaggio: non succedeva dal secondo quarto. INIZIO SUPPLEMENTARE! FINISCE QUARTO QUARTO! 95-95 HALL SBAGLIA IL TIRO SULLA SIRENA. SI VA AL SUPPLEMENTARE! 95-95 BELINELLIIIIIIIII! PAZZESCOOOOOOOO! Tripla clamorosa dell’azzurro a 5” dalla fine. Finale di gara davvero incredibile! 95-92 ASSURDOOOO! 0/2 per Grant. Lapuò trovare il pareggio. Quinto fallo di Teodosic che è costretto ad uscire dal campo. 2 liberi per Grant. 95-92 Canestro di Belinelli dopo un assist meraviglioso di Teodosic. ATTENZIONE ORA! 95-90 1/2 per Hall. Laesaurisce il bonus. 2 tiri liberi per Hall. 94-90 PENETRAZIONE VINCENTE DI TEODOSIC! 20” sul cronometro. 94-88 3/3 per l’azzurro. 45” alla conclusione. Tre liberi per Belinelli dopo il ...

zazoomblog : LIVE – Olimpia Milano-Virtus Bologna 54-45 Serie A1 2021-2022 basket RISULTATO IN DIRETTA - #Olimpia #Milano-Virtus… - PianetaBasketIT : LIVE LBA - Olimpia Milano vs Virtus Bologna: 54-45 all'intervallo - LegaBasketA : Nik Melli ?? nella sua 200esima partita con la maglia dell'Olimpia in #LBA Serie A! @OlimpiaMI1936 - @Virtusbo è LIV… - eurodevotion : RT @SportandoIT: Subito 8-0 Olimpia, quindi il +10, poi il rientro Virtus sino al 17-17. Sulla sirena, tripla di Devon Hall - SportandoIT : Subito 8-0 Olimpia, quindi il +10, poi il rientro Virtus sino al 17-17. Sulla sirena, tripla di Devon Hall -