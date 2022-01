LIVE Olimpia Milano-Virtus Bologna 89-83, Serie A basket in DIRETTA: finale infuocato al Mediolanum Forum (Di mercoledì 5 gennaio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 94-85 TRIPLA DI BENTILLLL! 52” sul cronometro. 91-85 Jaiteh riporta la Virtus sul -6. 91-83 HINES DALLA MEDIA DISTANZA! Canestro importantissimo per l’Olimpia quando manca 1’28” all’ultima sirena. Messina chiama il time-out. 2’26” sul cronometro. 89-83 APPOGGIO A CANESTRO DEL SOLITO BELINELLI! Attenzione ora, questa partita non è ancora finita! 89-81 Belinelli realizza da dentro l’area. 89-79 HALL DALLA LUNGA DISTANZA! 86-79 2/2 per Teodosic dalla lunetta. Milano è a 5 falli di squadra e ha dunque esaurito il bonus, mentre la Virtus ha finora commesso un solo fallo in questo quarto. 86-77 Teodosic dalla lunga distanza. -4’20” alla fine. Difesa perfetta dell’Olimpia. La Virtus perde un’altra palla in ... Leggi su oasport (Di mercoledì 5 gennaio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA94-85 TRIPLA DI BENTILLLL! 52” sul cronometro. 91-85 Jaiteh riporta lasul -6. 91-83 HINES DALLA MEDIA DISTANZA! Canestro importantissimo per l’quando manca 1’28” all’ultima sirena. Messina chiama il time-out. 2’26” sul cronometro. 89-83 APPOGGIO A CANESTRO DEL SOLITO BELINELLI! Attenzione ora, questa partita non è ancora finita! 89-81 Belinelli realizza da dentro l’area. 89-79 HALL DALLA LUNGA DISTANZA! 86-79 2/2 per Teodosic dalla lunetta.è a 5 falli di squadra e ha dunque esaurito il bonus, mentre laha finora commesso un solo fallo in questo quarto. 86-77 Teodosic dalla lunga distanza. -4’20” alla fine. Difesa perfetta dell’. Laperde un’altra palla in ...

