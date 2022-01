LIVE – Olimpia Milano-Virtus Bologna 75-65, Serie A1 2021/2022 basket RISULTATO IN DIRETTA (Di mercoledì 5 gennaio 2022) La DIRETTA testuale di AX Armani Exchange Milano-Virtus Segafredo Bologna, valida come recupero della tredicesima giornata della Serie A1 2021/2022 di basket. Può finalmente andare in scena, quasi due settimane dopo rispetto a quanto inizialmente programmato, l’incontro tra i meneghini e gli uomini di Scariolo, inizialmente programmato per il 26 dicembre ma rinviato per i numerosi casi Covid soprattutto nei padroni di casa. C’è grande curiosità per vedere le condizioni delle due formazioni di punta del basket italiano dopo questo prolungato periodo di stop, con coach Messina che deve anche fare i conti con numerose assenze. La palla a due è fissata per le ore 16:00 di mercoledì 5 gennaio, con Sportface che vi fornirà un ... Leggi su sportface (Di mercoledì 5 gennaio 2022) Latestuale di AX Armani ExchangeSegafredo, valida come recupero della tredicesima giornata dellaA1di. Può finalmente andare in scena, quasi due settimane dopo rispetto a quanto inizialmente programmato, l’incontro tra i meneghini e gli uomini di Scariolo, inizialmente programmato per il 26 dicembre ma rinviato per i numerosi casi Covid soprattutto nei padroni di casa. C’è grande curiosità per vedere le condizioni delle due formazioni di punta delitaliano dopo questo prolungato periodo di stop, con coach Messina che deve anche fare i conti con numerose assenze. La palla a due è fissata per le ore 16:00 di mercoledì 5 gennaio, con Sportface che vi fornirà un ...

zazoomblog : LIVE – Olimpia Milano-Virtus Bologna 54-45 Serie A1 2021-2022 basket RISULTATO IN DIRETTA - #Olimpia #Milano-Virtus… - PianetaBasketIT : LIVE LBA - Olimpia Milano vs Virtus Bologna: 54-45 all'intervallo - LegaBasketA : Nik Melli ?? nella sua 200esima partita con la maglia dell'Olimpia in #LBA Serie A! @OlimpiaMI1936 - @Virtusbo è LIV… - eurodevotion : RT @SportandoIT: Subito 8-0 Olimpia, quindi il +10, poi il rientro Virtus sino al 17-17. Sulla sirena, tripla di Devon Hall - SportandoIT : Subito 8-0 Olimpia, quindi il +10, poi il rientro Virtus sino al 17-17. Sulla sirena, tripla di Devon Hall -