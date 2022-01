LIVE Olimpia Milano-Virtus Bologna 54-45 | Serie A basket in DIRETTA | i meneghini tentano l’allungo

PianetaBasketIT : LIVE LBA - Olimpia Milano vs Virtus Bologna: 54-45 all'intervallo - LegaBasketA : Nik Melli ?? nella sua 200esima partita con la maglia dell'Olimpia in #LBA Serie A! @OlimpiaMI1936 - @Virtusbo è LIV… - eurodevotion : RT @SportandoIT: Subito 8-0 Olimpia, quindi il +10, poi il rientro Virtus sino al 17-17. Sulla sirena, tripla di Devon Hall - SportandoIT : Subito 8-0 Olimpia, quindi il +10, poi il rientro Virtus sino al 17-17. Sulla sirena, tripla di Devon Hall - zazoomblog : LIVE Olimpia Milano-Virtus Bologna Serie A basket in DIRETTA: si comincia - #Olimpia #Milano-Virtus #Bologna -

Ultime Notizie dalla rete : LIVE Olimpia

Buongiorno amiche e amici di OA Sport e benvenute/i alla DIRETTAscritta diMilano - Virtus Bologna, big match valido per il recupero della tredicesima giornata di andata della Serie A UnipolSai 2021 - 2022. La sfida tra le prime due squadre del ...Infine, OA Sport vi offrirà la DIRETTAscritta per non farvi perdere neanche un punto di questa magnifica sfida. PROGRAMMAMILANO - VIRTUS BOLOGNA OGGI Mercoledì 5 gennaio 2022 Ore 16.Alle 16:00 l'AX Armani Exchange Milano ospita la Virtus Segafredo Bologna per la 13a giornata di LBA. Diretta testuale in questa pagina.Alle 16:00 l'AX Armani Exchange Milano ospita la Virtus Segafredo Bologna per la 13a giornata di LBA. Diretta testuale in questa pagina.