LIVE Olimpia Milano-Virtus Bologna 53-45, Serie A basket in DIRETTA: i meneghini tentano l’allungo (Di mercoledì 5 gennaio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE FINISCE QUI IL SECONDO QUARTO! 54-45 Hall segna il libero del tecnico. +9 Olimpia. Teodosic protesta eccessivamente e l’arbitro fischia il fallo tecnico. 53-45 TRIPLA ANCHE DI MELLI! +8 per Milano a 15” dalla fine del primo tempo. 50-45 DEVASTANTE RODRIGUEZ! Altra tripla importantissima per il numero 13 di casa. 47-45 Appoggio al canestro di Weems. 1’33” sul cronometro. 47-43 GRANT SPARA DALLA LUNGA DISTANZA! 44-43 1/2 per Weems dalla lunetta. 3 falli di squadra per l’Olimpia, 1 per la Virtus. 44-42 TRIPLA DI WEEMS! Scariolo chiama il time-out. 44-39 Tarczewski manda a vuoto Sampson e poi realizza il +5. Il numero 15 di casa si lamenta per un possibile fallo ma il fischio non arriva. 42-39 Melli appoggia a canestro. 3’24” sul cronometro. 40-39 ... Leggi su oasport (Di mercoledì 5 gennaio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAFINISCE QUI IL SECONDO QUARTO! 54-45 Hall segna il libero del tecnico. +9. Teodosic protesta eccessivamente e l’arbitro fischia il fallo tecnico. 53-45 TRIPLA ANCHE DI MELLI! +8 pera 15” dalla fine del primo tempo. 50-45 DEVASTANTE RODRIGUEZ! Altra tripla importantissima per il numero 13 di casa. 47-45 Appoggio al canestro di Weems. 1’33” sul cronometro. 47-43 GRANT SPARA DALLA LUNGA DISTANZA! 44-43 1/2 per Weems dalla lunetta. 3 falli di squadra per l’, 1 per la. 44-42 TRIPLA DI WEEMS! Scariolo chiama il time-out. 44-39 Tarczewski manda a vuoto Sampson e poi realizza il +5. Il numero 15 di casa si lamenta per un possibile fallo ma il fischio non arriva. 42-39 Melli appoggia a canestro. 3’24” sul cronometro. 40-39 ...

PianetaBasketIT : LIVE LBA - Olimpia Milano vs Virtus Bologna: 54-45 all'intervallo - LegaBasketA : Nik Melli ?? nella sua 200esima partita con la maglia dell'Olimpia in #LBA Serie A! @OlimpiaMI1936 - @Virtusbo è LIV… - eurodevotion : RT @SportandoIT: Subito 8-0 Olimpia, quindi il +10, poi il rientro Virtus sino al 17-17. Sulla sirena, tripla di Devon Hall - SportandoIT : Subito 8-0 Olimpia, quindi il +10, poi il rientro Virtus sino al 17-17. Sulla sirena, tripla di Devon Hall - zazoomblog : LIVE Olimpia Milano-Virtus Bologna Serie A basket in DIRETTA: si comincia - #Olimpia #Milano-Virtus #Bologna -