LIVE Olimpia Milano-Virtus Bologna 102-99, Serie A basket in DIRETTA: i meneghini sconfiggono le V Nere all’overtime (Di mercoledì 5 gennaio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE La nostra DIRETTA LIVE scritta termina qui. Grazie a tutti per averci seguito e buon proseguimento di giornata! In casa Olimpia ottime prove di Grant (20 punti), Hall (18 punti) e Rodriguez (16 punti e 9 assist), ma il top scorer della partita è uno stratosferico Marco Belinelli con 34 punti. Tra le fila della Virtus ci sono da segnalare anche le grandi prestazioni di Teodosic (18 punti e 10 assist) e Jaiteh (18 punti e 10 rimbalzi). Termina dunque qui la striscia di cinque successi consecutivi delle V Nere. Grazie a questo successo i meneghini salgono a 24 punti in classifica, mentre gli emiliani restano fermi a quota 20. È successo davvero di tutto quest’oggi al Mediolanum Forum. Alla fine la spunta la ... Leggi su oasport (Di mercoledì 5 gennaio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALa nostrascritta termina qui. Grazie a tutti per averci seguito e buon proseguimento di giornata! In casaottime prove di Grant (20 punti), Hall (18 punti) e Rodriguez (16 punti e 9 assist), ma il top scorer della partita è uno stratosferico Marco Belinelli con 34 punti. Tra le fila dellaci sono da segnalare anche le grandi prestazioni di Teodosic (18 punti e 10 assist) e Jaiteh (18 punti e 10 rimbalzi). Termina dunque qui la striscia di cinque successi consecutivi delle V. Grazie a questo successo isalgono a 24 punti in classifica, mentre gli emiliani restano fermi a quota 20. È successo davvero di tutto quest’oggi al Mediolanum Forum. Alla fine la spunta la ...

