LIVE – Juventus-Napoli, Allegri in conferenza stampa (DIRETTA) (Di mercoledì 5 gennaio 2022) La Juventus, dopo un girone di andata sotto le aspettative, vuole provare a ritrovare il sorriso contro il Napoli nel match valevole per la ventesima giornata del campionato di Serie A 2021/2022. Nella giornata odierna, mercoledì 5 gennaio, il tecnico bianconero Massimiliano Allegri, parlerà in conferenza stampa per presentare la partita e rispondere alle varie domande dei giornalisti. Sportface.it seguirà il tutto in DIRETTA attraverso degli aggiornamenti in tempo reale.

Ultime Notizie dalla rete : LIVE Juventus ASL Napoli, la gara della Juventus è appesa a un filo: cosa sta succedendo Ieri sera l'indiscrezione circa le valutazioni dell'Asl di Napoli se lasciare partire o meno la squadra per Torino. La Juventus vive un deja vu. Un vero e proprio deja vu. E' segno che Juventus - Napoli debba sempre essere posta sub iudice e che fattori esterni debbano inserirsi tra il normale svolgimento del match e le polemiche. Ieri sera l'indiscrezione che l'asp partenopea ...

Insigne firma con il Toronto due giorni prima di Juve - Napoli. Champagne per festeggiare La firma con il Toronto prima di Juve - Napoli Una firma arrivata appena due giorni prima di Juventus - Napoli, partita che potrebbe essere decisiva per il prosieguo della stagione: il risultato di ...

Juventus Women Sassuolo streaming LIVE e diretta tv: dove vederla Juventus News 24 Supercoppa Femminile 2021: le due Semifinali LIVE i in un solo clic Le quattro squadre che parteciperanno alla Final Four della “Supercoppa Femminile Ferrovie dello Stato” sono: Juventus Women (prima in classifica nell’ultimo campionato); Milan Femminile (secondo in c ...

SCELTE OBBLIGATE - Juventus-Napoli senza Spalletti in panchina e con gli uomini contati Ammesso che Juventus-Napoli di domani sera si giocherà, la formazione che Spalletti (pure lui positivo e quindi sicuro assente) sarà all'insegna dell'emergenza: poche le scelte a disposizione dell'all ...

