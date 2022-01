LIVE Dakar 2022, tappa di oggi Al Qaysumah-Riyadh in DIRETTA: Petrucci terzo tra le moto, vince Barreda. Lategan comanda tra le auto (Di mercoledì 5 gennaio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 11.21 auto – Stanno per arrivare le auto, Henk Lategan ad un passo dal successo. Nasser Al-Attiyah mantiene saldamente il secondo posto. Tra pochi minuti conosceremo il vincitore della quarta tappa per questa categoria. 11.17 CAMION – Eduard Nikolaev resta leader tra i camion, mentre Dmitry Sotnikov recupera e si porta a -31 secondi dal connazionale e compagno di box. La lotta è ancora apertissima dopo i primi 158 chilometri. 11.15 QUAD – Nessuna novità per quanto riguarda i primi quattro della classifica (sia overall che di tappa), che viaggiano ancora insieme fisicamente sul percorso al way-point del km 359 conservando di fatto più o meno i vari distacchi nella graduatoria di giornata. 11.11 moto – Joan ... Leggi su oasport (Di mercoledì 5 gennaio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA11.21– Stanno per arrivare le, Henkad un passo dal successo. Nasser Al-Attiyah mantiene saldamente il secondo posto. Tra pochi minuti conosceremo il vincitore della quartaper questa categoria. 11.17 CAMION – Eduard Nikolaev resta leader tra i camion, mentre Dmitry Sotnikov recupera e si porta a -31 secondi dal connazionale e compagno di box. La lotta è ancora apertissima dopo i primi 158 chilometri. 11.15 QUAD – Nessuna novità per quanto riguarda i primi quattro della classifica (sia overall che di), che viaggiano ancora insieme fisicamente sul percorso al way-point del km 359 conservando di fatto più o meno i vari distacchi nella graduatoria di giornata. 11.11– Joan ...

