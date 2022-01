LIVE Dakar 2022, tappa di oggi Al Qaysumah-Riyadh in DIRETTA: Petrucci terzo tra le moto, Lategan comanda tra le auto (Di mercoledì 5 gennaio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 10.50 moto – All’ultimo rilevamento cronometrico prima dell’arrivo, Joan Barreda si conferma leader di tappa virtuale con 4’21” di margine sul cileno Pablo Quintanilla e quasi 8? sul duo Sherco composto da Rui Gonçalves e Lorenzo Santolino. Deve ancora transitare in quel punto Danilo Petrucci, che potrebbe quindi aver perso molto tempo. 10.38 CAMION – Perde altri secondi Dmitry Sotnikov. Sale a +43 il gap tra il leader della classifica generale ed il teammate e connazionale Eduard Nikolaev, sfortunato ieri negli ultimi chilometri. 10.36 auto – Difficoltà per Yasir Seaidan (Mini JCW Team), protagonista nei primi 200 chilometri. L’arabo perde 5 minuti dalla testa della corsa che resta saldamente nelle mani di Henk Lategan e ... Leggi su oasport (Di mercoledì 5 gennaio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA10.50– All’ultimo rilevamento cronometrico prima dell’arrivo, Joan Barreda si conferma leader divirtuale con 4’21” di margine sul cileno Pablo Quintanilla e quasi 8? sul duo Sherco composto da Rui Gonçalves e Lorenzo Santolino. Deve ancora transitare in quel punto Danilo, che potrebbe quindi aver perso molto tempo. 10.38 CAMION – Perde altri secondi Dmitry Sotnikov. Sale a +43 il gap tra il leader della classifica generale ed il teammate e connazionale Eduard Nikolaev, sfortunato ieri negli ultimi chilometri. 10.36– Difficoltà per Yasir Seaidan (Mini JCW Team), protagonista nei primi 200 chilometri. L’arabo perde 5 minuti dalla testa della corsa che resta saldamente nelle mani di Henke ...

