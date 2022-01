LIVE Dakar 2022 | tappa di oggi Al Qaysumah-Riyadh in DIRETTA | Petrucci termina 3° tra le moto Al-Attiyah padrone tra le auto | prova di forza di Nikolaev tra i camion

Leggi su oasport

(Di mercoledì 5 gennaio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA14.51– Dobbiamo attendere ancora qualche minuto per i. Eduarddovrebbe aver vinto laper quanto riguarda questa speciale classe. Lo ‘Zar’ si appresta per ridurre il proprio distacco da Dmitry Sotnikov nella classifica generale. 14.32– Eduardad un passo dal successo della quarta. Non dovrebbero esserci sorprese per il russo che ha già tagliato il traguardo. Dmitry Sotnikov chiude terzo con 5 minuti di ritardo dal diretto rivale per il successo. 14.23– Recupera Dmitry Sotnikov che si porta a 5 minuti da Eduard, sempre leader di questa quarta frazione. Manca ancora un intertempo per quanto ...