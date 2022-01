LIVE Dakar 2022, tappa di oggi Al Qaysumah-Riyadh in DIRETTA: Petrucci secondo tra le moto, Maksimov comanda tra i quad (Di mercoledì 5 gennaio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 09.15 AUTO – La terza tappa di ieri è stata la fine del percorso per Romain Dumas. Un problema al cambio ha impedito al pilota della Rebellion, che stava pilotando la vecchia Toyota di Nasser Al-Attiyah, di continuare la gara. 09.00 quad – Aleksandr Maksimov ha superato il campione in carica Manuel Andújar di 26 secondi al terzo check point intermedio. Marcelo Medeiros è terzo a poco più di un minuto di distanza, con Alexandre Giroud alle calcagna, al quarto posto. Il leader della classifica generale Pablo Copetti ha alzato il ritmo ed è ora a due minuti da Maksimov. 08.45 moto – A circa 200 km (nemmeno a metà della speciale) Joan Barreda tiene la leadership con 44” su Danilo Petrucci, che tiene duro. Pablo ... Leggi su oasport (Di mercoledì 5 gennaio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA09.15 AUTO – La terzadi ieri è stata la fine del percorso per Romain Dumas. Un problema al cambio ha impedito al pilota della Rebellion, che stava pilotando la vecchia Toyota di Nasser Al-Attiyah, di continuare la gara. 09.00– Aleksandrha superato il campione in carica Manuel Andújar di 26 secondi al terzo check point intermedio. Marcelo Medeiros è terzo a poco più di un minuto di distanza, con Alexandre Giroud alle calcagna, al quarto posto. Il leader della classifica generale Pablo Copetti ha alzato il ritmo ed è ora a due minuti da. 08.45– A circa 200 km (nemmeno a metà della speciale) Joan Barreda tiene la leadership con 44” su Danilo, che tiene duro. Pablo ...

