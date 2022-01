LIVE Dakar 2022, tappa di oggi Al Qaysumah-Riyadh in DIRETTA: Petrucci perde terreno tra le moto, Lategan comanda tra le auto (Di mercoledì 5 gennaio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 10.58 auto – Henk Lategan e Nasser Al-Attiyah restano al comando della competizione per quanto riguarda le auto dopo 239 chilometri. Il marchio giapponese sta gestendo la situazione con le due auto ufficiali. 10.50 moto – All’ultimo rilevamento cronometrico prima dell’arrivo, Joan Barreda si conferma leader di tappa virtuale con 4’21” di margine sul cileno Pablo Quintanilla e quasi 8? sul duo Sherco composto da Rui Gonçalves e Lorenzo Santolino. Deve ancora transitare in quel punto Danilo Petrucci, che potrebbe quindi aver perso molto tempo. 10.38 CAMION – perde altri secondi Dmitry Sotnikov. Sale a +43 il gap tra il leader della classifica generale ed il teammate e ... Leggi su oasport (Di mercoledì 5 gennaio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA10.58– Henke Nasser Al-Attiyah restano al comando della competizione per quanto riguarda ledopo 239 chilometri. Il marchio giapponese sta gestendo la situazione con le dueufficiali. 10.50– All’ultimo rilevamento cronometrico prima dell’arrivo, Joan Barreda si conferma leader divirtuale con 4’21” di margine sul cileno Pablo Quintanilla e quasi 8? sul duo Sherco composto da Rui Gonçalves e Lorenzo Santolino. Deve ancora transitare in quel punto Danilo, che potrebbe quindi aver perso molto tempo. 10.38 CAMION –altri secondi Dmitry Sotnikov. Sale a +43 il gap tra il leader della classifica generale ed il teammate e ...

Advertising

OA_Sport : DIRETTA LIVE - Partita la quarta tappa della Dakar 2022! - dakarenvivo : ¡Price cede casi 5’! - infoitsport : LIVE Dakar 2022, terza tappa Al Artawiya-Al Qaisumah oggi in DIRETTA: Sainz e Rodrigues vincono tra auto e moto, 22… - zazoomblog : Parigi Dakar 2022 streaming gratis e diretta tv in chiaro? Dove vederla LIVE e in replica 4 Gennaio - #Parigi… - infoitsport : LIVE Dakar 2022, terza tappa Al Artawiya-Al Qaisumah oggi in DIRETTA: tante difficoltà, Petrucci al via -