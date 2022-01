LIVE Dakar 2022, tappa di oggi Al Qaysumah-Riyadh in DIRETTA: Petrucci in testa tra le moto, Andujaar comanda tra i quad (Di mercoledì 5 gennaio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 07.45 quad – Andújar prende il comando tra i 9 quad che hanno già superato il primo check point dei tempi intermedi. Manuel Andújar detiene il miglior tempo finora di 30? su Marcelo Medeiros e 32? su Alexandre Giroud. Il vincitore della tappa di ieri ed attuale leader della classifica generale, Pablo Copetti, perde 1’33?” e si trova all’ottavo posto, dietro a Vincent Padrona, che ieri ha avuto un problema alla frizione. 7.40 moto – Al km 120 Danilo Petrucci tiene ancora le redini della gara, ma Joan Barreda è a breve distanza. Lo spagnolo è ora a soli 16 secondi dall’ex pilota della motoGP. Nel frattempo, Pablo Quintanilla è alle spalle di Barreda ed è terzo al rilevamento. 7.35 Discorso differente per quanto ... Leggi su oasport (Di mercoledì 5 gennaio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA07.45– Andújar prende il comando tra i 9che hanno già superato il primo check point dei tempi intermedi. Manuel Andújar detiene il miglior tempo finora di 30? su Marcelo Medeiros e 32? su Alexandre Giroud. Il vincitore delladi ieri ed attuale leader della classifica generale, Pablo Copetti, perde 1’33?” e si trova all’ottavo posto, dietro a Vincent Padrona, che ieri ha avuto un problema alla frizione. 7.40– Al km 120 Danilotiene ancora le redini della gara, ma Joan Barreda è a breve distanza. Lo spagnolo è ora a soli 16 secondi dall’ex pilota dellaGP. Nel frattempo, Pablo Quintanilla è alle spalle di Barreda ed è terzo al rilevamento. 7.35 Discorso differente per quanto ...

