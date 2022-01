LIVE Dakar 2022, tappa di oggi Al Qaysumah-Riyadh in DIRETTA: Petrucci chiude 3° tra le moto, Al-Rajhi svetta tra le auto. Nikolaev verso la vittoria tra i camion (Di mercoledì 5 gennaio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 13.56 camion – Continua l’incredibile ritmo di Eduard Nikolaev, sempre padrone della speciale per quanto riguarda questa categoria. Nessuno sempre in grado di impensierire il russo, sfortunato ieri nel finale con una foratura. 13.42 camion – Manca all’appello una categoria alla fine della quarta frazione della Dakar 2022. Eduard Nikolaev resta al comando delle operazioni con 3 minuti e 06 su Anton Shibalov. Sotnikov resta a sei minuti dal connazionale. 13.25 camion – Resta di 6 minuti il ritardo di Sotnikov su Nikolaev nella speciale classifica riservata ai camion. L’esperto russo sta facendo la differenza dopo 359 chilometri 13.07 Terzo posto per Sébastien ... Leggi su oasport (Di mercoledì 5 gennaio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA13.56– Continua l’incredibile ritmo di Eduard, sempre padrone della speciale per quanto riguarda questa categoria. Nessuno sempre in grado di impensierire il russo, sfortunato ieri nel finale con una foratura. 13.42– Manca all’appello una categoria alla fine della quarta frazione della. Eduardresta al comando delle operazioni con 3 minuti e 06 su Anton Shibalov. Sotnikov resta a sei minuti dal connazionale. 13.25– Resta di 6 minuti il ritardo di Sotnikov sunella speciale classifica riservata ai. L’esperto russo sta facendo la differenza dopo 359 chilometri 13.07 Terzo posto per Sébastien ...

