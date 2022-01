LIVE Dakar 2022, tappa di oggi Al Qaysumah-Riyadh in DIRETTA: Petrucci 3° tra le moto. Maksimov si impone nei quad, mentre Al-Rajhi svetta tra le auto (Di mercoledì 5 gennaio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 13.25 CAMION – Resta di 6 minuti il ritardo di Sotnikov su Nikolaev nella speciale classifica riservata ai camion. L’esperto russo sta facendo la differenza dopo 359 chilometri 13.07 Terzo posto per Sébastien Loeb con soli 39 secondi dalla vetta! Il francese di Prodrive rovina la festa a Sainz che nel finale perso l’occasione di vincere per il secondo giorno consecutivi. A meno di cambi dell’ultima ora, Yazeed Al-Rajhi (Overdrive Toyota) dovrebbe aver vinto la frazione odierna. 13.01 auto – Yazeed Al-Rajhi (Overdrive Toyota) è ad un passo dal successo! L’arabo dovrà attendere ancora qualche minuto dopo aver tagliato il traguardo con 14 secondi su Nasser Al-Attiyah (Toyota) ed oltre un minuto sull’Audi di Carlos Sainz. Attendiamo in particolare l’arrivo di ... Leggi su oasport (Di mercoledì 5 gennaio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA13.25 CAMION – Resta di 6 minuti il ritardo di Sotnikov su Nikolaev nella speciale classifica riservata ai camion. L’esperto russo sta facendo la differenza dopo 359 chilometri 13.07 Terzo posto per Sébastien Loeb con soli 39 secondi dalla vetta! Il francese di Prodrive rovina la festa a Sainz che nel finale perso l’occasione di vincere per il secondo giorno consecutivi. A meno di cambi dell’ultima ora, Yazeed Al-(Overdrive Toyota) dovrebbe aver vinto la frazione odierna. 13.01– Yazeed Al-(Overdrive Toyota) è ad un passo dal successo! L’arabo dovrà attendere ancora qualche minuto dopo aver tagliato il traguardo con 14 secondi su Nasser Al-Attiyah (Toyota) ed oltre un minuto sull’Audi di Carlos Sainz. Attendiamo in particolare l’arrivo di ...

