L’Italia è il primo Paese europeo a introdurre l’obbligo vaccinale per gli over 50. Dal Consiglio dei ministri via libera all’unanimità al nuovo decreto anti-Covid (Di mercoledì 5 gennaio 2022) Si è conclusa a Palazzo Chigi, dopo circa due ore e mezzo, la riunione del Consiglio dei ministri che ha dato il via libera al decreto che prevede nuove misure anti-Covid, con l’obbligo vaccinale per gli over 50. Secondo quanto si apprende, l’ok al decreto è arrivato all’unanimità. L'articolo LA NOTIZIA. Leggi su lanotiziagiornale (Di mercoledì 5 gennaio 2022) Si è conclusa a Palazzo Chigi, dopo circa due ore e mezzo, la riunione deldeiche ha dato il viaalche prevede nuove misure, conper gli50. Secondo quanto si apprende, l’ok alè arrivato. L'articolo LA NOTIZIA.

Advertising

Rinaldi_euro : Il piano Ue sul debito pubblico verso il Mes è audace o pericoloso per l'Italia? - Startmag ?@giuslit? - a70199617 : RT @LaNotiziaTweet: L’Italia è il primo Paese europeo a introdurre l’#obbligovaccinale per gli #over50. Dal Consiglio dei ministri via libe… - Vvelasciavivere : RT @valy_s: A quanto pare l’ #obbligo vaccinare OVER50 in CDM è passato ALL’UNANIMITÀ. L’#Italia è il PRIMO PAESE IN EUROPA (e quasi il 1º… - 2Qrocky : RT @valy_s: A quanto pare l’ #obbligo vaccinare OVER50 in CDM è passato ALL’UNANIMITÀ. L’#Italia è il PRIMO PAESE IN EUROPA (e quasi il 1º… - LaNotiziaTweet : L’Italia è il primo Paese europeo a introdurre l’#obbligovaccinale per gli #over50. Dal Consiglio dei ministri via… -