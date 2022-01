Liguria da zona arancione, rischia pure il Piemonte. Per il governatore Toti la colpa è della vicinanza con la Costa Azzurra (Di mercoledì 5 gennaio 2022) Sono oltre 1.100.000 le persone attualmente positive a Covid-19 (qui il bollettino di ieri). Un numero che fa impressione, considerando che nella terribile seconda ondata dell’autunno 2020 il picco era stato raggiunto a 806.000, il 22 novembre, ci sarebbe voluto ancora un mese prima che l’Unione Europea avviasse la campagna vaccinale. La differenza, ormai è chiaro, oggi la fanno ospedalizzazioni e ricoveri in terapia intensiva. LA CORSA DEL COVID. Quel giorno di oltre un anno fa, erano rispettivamente 34.000 e 3.800, oggi 12.300 e 1.300. Con il progredire della curva di contagi, però, in diverse regioni la situazione inizia a essere preoccupante, e a causare nuovi passaggi di colore. Ma se tra zona bianca e zona gialla il cambio oggi è solo nominale, e le prescrizioni restano identiche, dall’obbligo di mascherina alla necessità di ... Leggi su lanotiziagiornale (Di mercoledì 5 gennaio 2022) Sono oltre 1.100.000 le persone attualmente positive a Covid-19 (qui il bollettino di ieri). Un numero che fa impressione, considerando che nella terribile seconda ondata dell’autunno 2020 il picco era stato raggiunto a 806.000, il 22 novembre, ci sarebbe voluto ancora un mese prima che l’Unione Europea avviasse la campagna vaccinale. La differenza, ormai è chiaro, oggi la fanno ospedalizzazioni e ricoveri in terapia intensiva. LA CORSA DEL COVID. Quel giorno di oltre un anno fa, erano rispettivamente 34.000 e 3.800, oggi 12.300 e 1.300. Con il progredirecurva di contagi, però, in diverse regioni la situazione inizia a essere preoccupante, e a causare nuovi passaggi di colore. Ma se trabianca egialla il cambio oggi è solo nominale, e le prescrizioni restano identiche, dall’obbligo di mascherina alla necessità di ...

