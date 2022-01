Liguria, blitz della polizia postale contro un’associazione segreta No Green pass: 24 perquisizioni (Di mercoledì 5 gennaio 2022) Gli attivisti coinvolti erano in contatto tra loro attraverso un canale Telegram. Nel resto d’Italia sono state effettuate altre 18 operazioni Leggi su ilsecoloxix (Di mercoledì 5 gennaio 2022) Gli attivisti coinvolti erano in contatto tra loro attraverso un canale Telegram. Nel resto d’Italia sono state effettuate altre 18 operazioni

Advertising

Biofafafa : RT @Miti_Vigliero: Liguria, blitz della polizia postale contro un’associazione segreta No Green pass: 24 perquisizioni Gli attivisti coinv… - Stupormundi66 : RT @Miti_Vigliero: Liguria, blitz della polizia postale contro un’associazione segreta No Green pass: 24 perquisizioni Gli attivisti coinv… - _D_a_s__ : RT @Miti_Vigliero: Liguria, blitz della polizia postale contro un’associazione segreta No Green pass: 24 perquisizioni Gli attivisti coinv… - Miti_Vigliero : Liguria, blitz della polizia postale contro un’associazione segreta No Green pass: 24 perquisizioni Gli attivisti… -