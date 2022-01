“L’ho fatto sedere sulle mie ginocchia, poi l’ho accoltellato”, l’agghiacciante confessione di Davide Paitoni sull’omicidio del figlio di 7 anni (Di mercoledì 5 gennaio 2022) Ha ucciso suo figlio per vendetta contro la madre ed ex compagna. E lo ha fatto attirando il piccolo in una trappola, con una scusa mentre era in casa sua e il nonno (padre dell’uomo) del bambino era in camera sua a vedere la televisione. e questo quanto emerge dall’ordinanza che ha confermato la misura cautelare dell’arresto in carcere nei confronti di Davide Paitoni, l’uomo che ha accoltellato a morte alla gola il piccolo Daniele, suo figlio di 7 anni. Davide Paitoni, il macabro racconto dell’omicidio del figlio di 7 anni Secondo quanto riportato dal gip di Varese, il reo confesso del barbaro omicidio (infanticidio) di Morazzone deve rimanere in carcere perché la sua fredda lucidità potrebbe portarlo ... Leggi su nextquotidiano (Di mercoledì 5 gennaio 2022) Ha ucciso suoper vendetta contro la madre ed ex compagna. E lo haattirando il piccolo in una trappola, con una scusa mentre era in casa sua e il nonno (padre dell’uomo) del bambino era in camera sua a vedere la televisione. e questo quanto emerge dall’ordinanza che ha confermato la misura cautelare dell’arresto in carcere nei confronti di, l’uomo che haa morte alla gola il piccolo Daniele, suodi 7, il macabro racconto dell’omicidio deldi 7Secondo quanto riportato dal gip di Varese, il reo confesso del barbaro omicidio (infanticidio) di Morazzone deve rimanere in carcere perché la sua fredda lucidità potrebbe portarlo ...

Advertising

fattoquotidiano : L’ex premier agli eletti: “Non ho fatto nomi, verrete tutti coinvolti”. Il Quirinale infastidito per la richiesta d… - rtl1025 : ?? Con la scusa di una merendina l'ho fatto sedere sulla sedia, e ho sferrato un colpo secco'. Così #DavidePaitoni,… - borghi_claudio : @longagnani Non è ancora arrivato alla camera nemmeno il primo decreto supergreenpass. Ovvio che quando arriverà no… - devrijw1s : non le persone che mi scrivono perché non ho fatto loro gli auguri di buon anno, quando sono i primi a non averli f… - claudixrry : @28Onlyth3Br4v3 hagshahha vabbè ci sta niente io mi sono alzata alle 10 solo perché mi ha svegliato mia mamma (tra… -

Ultime Notizie dalla rete : L’ho fatto La madre muore, si taglia la barba dopo 10 anni: "L’ho fatto per te" BresciaToday